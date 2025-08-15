Bruno de Carvalho revela ambiente sufocante: «Por algum motivo fomos três pedir para sair»

No Extra Especial do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho partilhou as suas impressões sobre a convivência com Catarina Miranda e Afonso Leitão, sublinhando que o comportamento destes concorrentes testa os limites de qualquer pessoa. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!