Bruno de Carvalho sem filtros: «Aqui é que consegues ver a pessoa a nu»

No Big Brother Verão, após o almoço dos nomeados, Bruno de Carvalho acusa Jessica Vieira de romantizar as atitudes de Afonso por já ter estado apaixonada por ele, assegurando que ele continua igual desde o primeiro programa.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

