Bruno de Carvalho volta a falar de Daniela Ventura: «Quando me viu entrar...»

No Big Brother Verão, o anfitrião desafia os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? Bruno de Carvalho é o primeiro e utiliza o que aconteceu com Daniela Ventura, para explicar que é comum na sua vida pessoas deixarem-se levar por preconceitos e rumores sobre a sua pessoa, para o julgar e lidar com ele no dia-a-dia.

Recorde que, na passada segunda-feira, Daniela Ventura foi expulsa diretamente pelo Big, depois de uma intensa discussão com Bruno de Carvalho.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país!