Há 3h e 12min

No Big Brother, entramos em modo Óscares. Os concorrentes têm de atribuir troféus uns aos outros e Savate atribuiu o troféu de «arrogante» a Érica, depois do que aconteceu horas antes na casa.

Durante a tarde, Érica e Bárbara Parada tiveram direito a um lanche especial, depois de Érica ter carregado no botão da coragem. No entanto, Érica não ficou propriamente empolgada com a ideia. Então, decidiu entrar no lanche, retirar alguns bolos e sair, deixando Bárbara a comer sozinha.