Bruno Savate aperta com Diogo Bordin à vista de todos. «Conseguiste colocar toda a casa a pensar que eu estava a mentir»

Bruno Savate e Renata Reis estão de regresso ao Big Brother e entraram na casa mais vigiada do país como capitães de equipa. Assim que chegou, Savate já agitou a casa com a sua opinião. Savate decidiu expor os autores do roubo dos carregadores das máquinas de tabaco, mas muitos não acreditaram. Esta manhã, Savate voltou a apertar com Diogo Bordin à vista de todos. «Conseguiste colocar toda a casa a pensar que eu estava a mentir», disse.

