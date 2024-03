Hoje às 00:13

Bruno Savate conquistou o primeiro lugar do Big Brother - Desafio Final e levou para casa o cheque de 20 mil euros. Savate festejou a vitória de maneira eufórica. De forma repentina, Bruno Savate deu um beijo na boca à namorada. Veja aqui quem é a mulher mistério na vida do grande vencedor do Desafio Final