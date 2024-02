Bruno Savate dá Érica «como morta» e recusa-se a avaliar a colega

Há 1h e 40min

O dia começa com a avaliação do líder Savate ao desempenho dos colegas nas tarefas domésticas. O líder atribui o cartão vermelho a Débora e a concorrente, indignada, insurge-se contra a decisão. Para a Érica é muito simples, uma vez que as duas estão responsáveis pela mesma tarefa, a Débora vai levar por tabela como vingança do colega. Também a Noélia e a Érica entram num bate boca porque a madeirense sai em defesa da Ana enquanto a Noélia a critica. O líder dá a atividade por terminada sem mencionar a Érica uma única vez.