Bruno Savate de costas voltadas com Carlos Sousa: «Se fiquei realmente desiludido com alguém, foi contigo»

Há 1h e 17min

No Big Brother - Desafio Final, Savate e Carlos tentam esclarecer a discussão que tiveram de manhã.

Savate diz que devia ter percebido mais cedo que Carlos era uma moeda, com duas caras. Savate diz que ficou desiludido com Carlos desde ontem, Carlos diz que já são dois. Savate diz que sempre esteve do lado de Carlos, já o contrário não aconteceu e viu-se (FB ITEM 4A - Carlos diz que Savate não se pode levar a sério, fora quando quer bater em alguém. Savate ri, Carlos diz que Savate tentou agredir mais que uma vez e Savate responde que Carlos está no bom caminho para ir para a Maia. Carlos diz que nas imagens se vê perfeitamente quem é Savate com ironia e quando não consegue a ironia tenta bater em alguém, Savate sabe perfeitamente o que Carlos quer mas prefere ignorar. )

Savate diz que Carlos trouxe para jogo que tinha posto a mão em alguém e isso não é verdade, e pode ser que saia no domingo. Carlos diz que Savate vai ganhar isto, Savate diz que as coisas não são lineares e não sabe se vai ganhar pois estão todos em pé de igualdade, no entanto, podem jogar limpo, Carlos concorda, mas Savate refere que Carlos não joga limpo consigo, Carlos nega. Savate diz estar desiludido e não esperava que o atacasse do nada após ter sido salvo em primeiro lugar, Carlos diz que não tem nada a ver com salvações. Carlos pergunta onde esteve mal, Savate diz que ainda à pouco disse que tinha posto a mão em pessoas, Carlos nega (FB ITEM 04A). Savate diz que mais uma vez Carlos se está a contradizer, porque já nas cartas foi a mesma coisa. Carlos diz que Savate embrulha muito as coisas, Savate desconversa e Carlos diz que Savate não consegue ter uma conversa a sério, Savate continua e Carlos diz que Savate não passa disto e toda a gente já percebeu isso e nem uma opinião a seu favor consegue ouvir.

Savate diz que Carlos já trouxe o assunto da "agressão" para cima da mesa mais que uma vez e errou em ter-lhe dado confiança. Carlos diz que o problema de Savate é não ouvir e aceitar o outro lado, Savate não concorda e diz que não aceita é que deturpa as situações. Os temas que Carlos pegou já foram falados e as pessoas que os puxaram já estão fora de jogo, Carlos voltou a pegar nesses temas e talvez vá pelo mesmo caminho que essas mesmas pessoas. Carlos diz que vai sair no domingo, Savate diz que se tivesse lá fora não votava em Carlos para salvar, Carlos diz que os fãs de Savate vão votar em si para sair, como aconteceu com Rafael por exemplo, em que Savate também fez o mesmo apelo. Savate diz que não sabe o que vai acontecer mas gostava que Carlos saísse, Carlos responde que a opinião de Savate vale o que vale e Savate remata, "é como a tua".

Os dois concorrentes partem para a ironia e Carlos pergunta se podem ao menos dizer bom dia e boa tarde um ao outro, Savate diz que sim e nunca vai deixar de ser cordial com Carlos. O concorrente diz que assim fica mais feliz porque nem sabia como ia dormir com este peso, Savate diz que serão sempre cordiais e que comida nunca irá faltar a Carlos, até tira da sua boca para lhe dar, "não quero que desistas por falta de alimentação", Carlos mostra-se mais tranquilo e diz que sendo assim, está tudo bem.