Bruno Savate e Luís Gonçalves conversam sobre o jogo. Veja o momento

No Big Brother, Bruno Savate e Luís Gonçalves conversam no quarto sobre os últimos acontecimentos do jogo. Luís fala sobre a sua postura e Savate aproveita para dar alguns conselhos ao colega, sobre a forma como deve agir para não perder a razão.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

Para além desta expulsão, tivemos outro momento alto: o pedido de namoro de Diogo Bordin a Carolina Braga em pleno direto, com direito a ramo de flores e tudo. Também Lisa recebeu uma carta da mãe, mas antes teve de enfrentar um desafio extremo: colocar a cabeça numa caixa cheia de baratas.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!