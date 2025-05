Bruno Savate e Luís Gonçalves implacáveis com a 'La Família': «passaram pano para apagar...»

Depois do Especial, Luís Gonçalves e Bruno Savate comentaram os acontecimentos da noite e voltaram a criticar Nuno Brito e Solange Tavares. Tudo porque, durante o direto com Cláudio Ramos, os dois concorrentes criticaram Carina Frias.

A conversa escalou para outros momentos e, num panorama geral, Savate e Luís consideraram que Nuno e Solange são falsos. «O Nuno manipula as coisas. Não viste que tu perguntaste uma coisa e ele foi buscar outra coisa nada a ver? Ele sente-se apertado e foge com o rabo à seringa. E a Solange é outra, e depois é arrogante porque sabe que não vão votar nela e é difícil ir à chapa, senão se calhar já tinha ido de banda», atirou Luís.

«Depois, zangam-se as comadres, sabem-se a verdade. Depois abafam as coisas para ficarem bem. Fazem aquele filme, discutem e passaram-se ali da cabeça. Passado um tempo... tu vais ver. Passaram um pano para apagar aquilo e andam em grupo para não serem nomeados», acrescentou.

Bruno Savate concordou com as afirmações do colega e prosseguiu: «São os La Familia. Versão mínima da mínima porque não tiveram evolução nenhuma».

