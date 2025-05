Bruno Savate em rota de colisão com Carolina Braga: «Andas muito atrás do Diogo e ele...»

Esta tarde na casa do Big Brother, o ambiente aqueceu depois de Bruno Savate entregar críticas ao comportamento de Carolina Braga. O concorrente, conhecido pelo seu estilo direto e estratégico, partilhou com alguns colegas a sua visão sobre o jogo de Carolina. Bruno Savate considerou que Carolina tem falhado no papel de concorrente ativa, alegando que a mesma não cria dinâmicas nem se envolve com o grupo de forma relevante e que está sempre com Diogo Bordin.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Veja também:

Declarações de amor e planos para o futuro: Marco Costa e Carolina Pinto revelam tudo sobre a sua relação - Big Brother - TVI