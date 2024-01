Há 3h e 31min

No Big Brother - Desafio Final, já com os ânimos mais calmos, o Savate decide resolver o mal-entendido com a Patrícia e os dois acabam por compreender ambos os lados. Já na Sala, em conversa com a Noélia, o concorrente diz, num tom irónico, que só veio para se divertir.