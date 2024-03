Ontem às 00:44

No Big Brother - Desafio Final, enquanto jantam, a Noélia revela ao grupo que já rejeitou três convites para ir ao programa “Goucha” e todos brincam com a impaciência da algarvia. Curiosamente, é o Savate quem mais provoca a concorrente acusando-a de ser impaciente e chata. No confessionário, a Bárbara revela não se identificar nada com a algarvia.