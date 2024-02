Há 1h e 4min

No Big Brother - Desafio Final, após noite a sós na casa, Bruno Savate e Vina Ribeiro combinam «mudar o rumo do jogo» e fingem estar chateados de manhã após Savate ter, supostamente, quebrado as regras. Os concorrentes reagem à suposta infração de regras e Vina Ribeiro ajuda na pequena mentira.