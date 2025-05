Bruno Savate frente a frente com Manuel Cavaco: «Não aproveitaste nenhuma cartada minha»

Bruno Savate confrontou Manuel Cavaco com palavras diretas: «Não aproveitaste nenhuma cartada minha». O concorrente acusou Manuel de não ter aproveitado as oportunidades e a ajuda que lhe ofereceu para se destacar no jogo. Bruno deixou claro que sente que Manuel não se esforçou o suficiente para crescer dentro da casa. A tensão entre os dois aqueceu o ambiente e a sala ficou em silêncio total.

Foi revelado que a concorrente expulsa nesta gala foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público. A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

Prepare-se para uma gala que vai testar todos os limites e não perca as surpresas que temos reservadas para si! Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Veja também: Um verdadeiro artista! Depois de intensa discussão, Bruno Savate dedica canção especial a Nuno Brito e o desfecho é inesperado