Bruno Savate gostava de passar a concorrente? "Rei dos realities" esclarece tudo

Nesta manhã, alguns concorrentes do Big Brother reuniram-se no jardim com Bruno Savate para lhe fazer algumas perguntas. Manuel Cavaco aproveitou para questionar o convidado sobre se gostaria de voltar a entrar como concorrente e o "rei dos reality shows" respondeu sem hesitar.

«Como concorrente, não. Assim como convidado, sim. Como concorrente, já não. Já não tenho paciência para estar muito tempo fechado, é muito», disse Savate. «Se fizer a conta aos sete programas que fiz, uns dois meses, outros três meses... é muito tempo», acrescentou.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.