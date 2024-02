Hoje às 02:04

No Big Brother - Desafio Final, vive-se uma cadeira intensa após a gala desta terça-feira. A situação do casaco rasgado voltou a ser tema. Bruno Savate mostra-se implacável com Ana Barbosa e Érica Silva. Savate diz que Érica foi intensificadora da situação: «Explodiste a bomba...»