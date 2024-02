Há 1h e 15min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes são desafiados s atribuir cognomes que descrevem a postura dos colegas no jogo. Bruno Savate acaba por intitular António Bravo de «Frei Tomás», em honra do provérbio «bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz»