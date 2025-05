Bruno Savate perde a cabeça com Manuel Rodrigues: «Espetas-lhe a faca»

Durante a tarde, os concorrentes tiveram de atribuir chás com várias propriedades aos colegas a quem achavam que melhor se encaixava e o caos instalou-se porque Manuel Rodrigues criticou a postura de Nuno na discussão com Solange.

Solange interveio: «não concordo quando dizes que ele disse coisas que não sente porque perguntei três vezes se ele estava a sentir o que estava a dizer e ele disse que sim. não há desculpa».

Manuel Rodrigues continuou a puxar assuntos “antigos” e tocou no facto de Carolina Braga ter dito que Solange era a sua prioridade no jogo. Na altura, o capitão Bruno Savate criticou a concorrente e acusou-a de usar Diogo Bordin como uma peça de jogo. Nesta dinâmica, Savate não gostou do facto de Manuel Rodrigues estar a tentar provocar os concorrentes e reagiu: «Tu és advogado de defesa da Carolina e do Nuno. E como advogado de defesa do Nuno, espetas-lhe a faca quando dizes que ele esteve mal ontem».

