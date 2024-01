Há 53 min

No Big Brother – Desafio Final, no Dia Mundial do Sorriso, Bruno Savate é desafiado a fazer rir os colegas. Quando chega ao pé de Leandro, Miguel Vicente e Rafael Teixeira, o ambiente fica tenso. Em tom de provocação, por Leandro não sorrir, Bruno Savate provoca: «Que mal te fiz eu?!».