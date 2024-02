Hoje às 00:17

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens da casa com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Gonçalo Quinaz, Teresa Silva e Diana Lopes. Bruno Savate foi eleito como um dos concorrentes que menos se tem esforçado na prova semanal e teve por isso um desafio que recusou, gerando um bate-boca intenso na casa.