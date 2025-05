Bruno Savate responde a Solange Tavares: «Uma pessoa quando se inscreve no Big Brother...»

No Especial do Big Brother, Bruno Savate responde a comentários de Solange Tavares, depois de imagens polémicas de uma situação em que Solange se sentiu gozada.

A última gala ficou marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Além da entrada do veterano de reality shows e da ex-concorrente do Secret Story, a casa tem sido palco de emoções fortes, amores, discussões, desamores, guerras e muita tensão! A líder desta semana é Solange Tavares e a prova semanal consiste em percorrem o máximo de quilómetros possível. Estes últimos dias, um acontecimento que marcou bastante a casa foi a discussão de Diogo Bordin e Carolina Braga, que acabou com o concorrente a bater a porta. Entretanto, o casal já fez as pazes, mas será que esta é uma paz duradoura?

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

