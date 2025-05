Bruno Savate revela os seus concorrentes favoritos de todos os realities... e Francisco Monteiro está em primeiro lugar

No quarto amarelo, Bruno Savate, Lisa Schincariol e Igor Rodríguez conversam sobre ex-concorrentes dos reality shows da TVI e o convidado especial do Big Brother - que já é um verdadeiro veterano nestas andanças - contou aos colegas de casa quais são os seus concorrentes preferidos de todos os tempos «pelas emoções que criaram».

«Homens, coloco em primeiro lugar o Zaza (Francisco Monteiro, Big Brother 2023). Em segundo lugar… punha o Wilson Teixeira (Casa dos Segredos 3) em segundo lugar. Em terceiro lugar, punha o Pedro Soá (Big Brother 2020). Tubarão dos reality shows… Estou a brincar. Em terceiro lugar, para terminar, punha o Bruno de Carvalho (Big Brother Famosos). É este o meu top 3», disse. «Num top de meninas, punha a Inês Morais em primeiro (Big Brother 2024), a Daniela Ventura (Big Brother 2024) a seguir e, por último, a Sofia Sousa (Casa dos Segredos 4)», adiantou.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa