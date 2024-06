Bruno Savate revela todos os detalhes da sua nova vida - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», recebemos Bruno Savate, tem 39 anos e mora em Gondomar. É conhecido por Savate, por praticar essa arte marcial. Entrou pela primeira vez num Reality Show em 2014 «Casa dos Segredos 5». Desde então, já participou em vários e venceu dois deles. Frontal, divertido e ambicioso trocou a restauração por uma empresa de transportes particulares, a Savate Driver. É pai de uma menina e vive com a namorada com quem namora há quase 2 anos.