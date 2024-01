Bruno Savate sobre Miguel Vicente: «O meu respirar é um ato de provocação»

Há 1h e 48min

No Big Brother - Desafio Final, o Anfitrião dá início à festa e a verdade é que o Miguel e o Leandro acabam por ser convencidos pelo Rafael a participarem para não darem esse gosto ao Savate. No entanto, alguns concorrentes acabam por se queixar do ambiente pesado e decidem abandonar o recinto. Quem não dá por nada é o Savate que, no confessionário, não se mostra minimamente afetado com o desconforto dos colegas.