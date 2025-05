Logo após o fim da gala do Big Brother, Bruno Savate tem a primeira conversa a sós com Nuno Brito. Recorde-se que Bruno Savate é apoiante declarado de Luís Gonçalves, mas ficou como capitão da equipa do Nuno.

Bruno Savate regressou à casa mais vigiada do País acompanhado por Renata Reis, que é capitã da equipa de Luís Gonçalves.

Micael Miquelino e Erica Reis foram expulsos numa gala carregada de emoções fortes e muitas lágrimas.