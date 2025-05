Bruno Savate tem oportunidade de roubar um elemento da equipa de Renata Reis... e a escolha foi polémica

No Última Hora do Big Brother, Bruno Savate tem oportunidade de escolher um elemento da equipa de Renata Reis para passar para a sua e escolhe de imediato Luís Gonçalves.

Após esta escolha, Savate assiste enquanto Renata Reis ordena os elementos da sua equipa do mais importante (Diogo Bordin) ao menos importante (Solange Tavares),

Bruno Savate, após assistir a este momento tem de escolher entre o mais e o menos importante e decide ficar com Diogo Bordin na sua equipa, surpreendendo todos.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

