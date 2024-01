Há 1h e 34min

No Big Brother - Desafio Final, no Dia Mundial do Sorriso, o Savate tem o desafio de fazer rir os colegas da casa, mas parece que o Leandro não está para brincadeiras e faz de tudo para não mostrar nem um dentinho ao rival. Desiludido, o Savate percebe que falhou no desafio com o Leandro, no entanto, com o Miguel atinge o seu objetivo quando tem com ele um momento romântico bastante inesperado.