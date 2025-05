Bruno Savate veio para «picar» Diogo Bordin? As primeiras reações da casa

As portas do Big Brother abriram-se para receber dois convidados muito especiais: Renata Reis e Bruno Savate. No jardim, os concorrentes falaram sobre as duas entradas e Manuel Cavaco acredita que o ex-atleta de savate «veio para provocar» Diogo Bordin.

«Mas ele sabe que eu estou num dia mau. Não vou reagir», garantiu o modelo brasileiro.

Veja o vídeo do momento e não perca tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.