Cabeças vão voar no Big Brother! Atacado por todos os lados, Luís Gonçalves é implacável: «Andas aí a morder pessoas»

No Big Brother, no Extra conduzido por Marta Cardoso, o painel de comentadores é formado por João Ricardo, Diana Lopes, Cinha Jardim e Dinis Almeida. Assistimos a imagens da discussão acesa entre Luís Gonçalves, Solange Tavares e Manuel Rodrigues. Carolina Braga intervém e critica Luís. Luís tenta justificar-se após ter sido chamado de vários nomes por Solange. Sara entra em defesa de Luís. Nuno Brito também "cai em cima" de Luís, e Manuel vem de seguida. Luís acusa Manuel de "morder as pessoas". As imagens mais quentes, aqui!

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Inês Morais assume gostar de uma concorrente do Big Brother 2025. E o nome vai surpreendê-lo