Cada vez mais próximos: Carina Frias e Manuel Rodrigues estão inseparáveis e trocam carinhos no quarto

No quarto amarelo do Big Brother, Carina e Manuel Rodrigues mostram-se cúmplices e falam das atitudes de Luís Gonçalves. A concorrente comenta que não entrou para o programa para andar a discutir e Manuel aconselha-a a não dar importância para não se desgastar. Manuel mordisca a mão de Carina até que são interrompidos por Lisa, que atira que já não faz parte do grupo, já que os dois estão sempre juntos.

Carina contesta que foi Lisa que ficou à conversa com Luís e a advogada estagiária responde que não gosta de ver ninguém sozinho.

