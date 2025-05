Cadeira quente a ferver. Bruno Savate ataca Diogo Bordin: «As pessoas vão saber o que é que tu és»

O polémico "roubo" dos carregadores continua a dar muito que falar dentro da casa. Bruno Savate e Renata Reis, que são convidados especiais do Big Brother, expuseram os responsáveis e garantiram que, apesar de Manuel Rodrigues ser um dos cúmplices, a ideia foi de Diogo Bordin.

Nenhum dos concorrentes da casa acreditou nos convidados e Bruno Savate não poupou nas críticas aos dois concorrentes. A Manuel Rodrigues, chamou-lhe de «pau mandado do Nuno e do Diogo». Já com o concorrente brasileiro, o veterano dos reality shows foi mais duro.

«Existem pessoas que fazem as coisas por trás. Estamos à frente do país inteiro e a pessoa não diz: 'fui eu, o Savate tem razão'. Se essa pessoa quiser assumir a toda a gente que a ideia foi dele, que assuma agora ou cale-se para sempre e as pessoas vão saber o que tu és lá fora. Eu não estou a dizer que tu és sonso, mas tens perfil de sonso», atirou Bruno Savate.

Veja o vídeo do momento e não perca tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.