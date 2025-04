Cadeira quente a ferver! Luís é implacável com Carolina: «Já conheci muitas mulheres como tu (...) dissimulada»

O Big Brother 2025 continua a surpreender com dinâmicas desafiantes! Nuno Brito, novamente líder esta semana, foi apresentado com uma tomada de decisão importante: Assistimos a imagens inéditas do conflito que marcou a noite de ontem, durante o intervalo da gala, entre Luís Gonçalves e Carolina Braga. O motivo da discussão começa com Carina, mas o tema adensa-se, e as provocações são constantes.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

