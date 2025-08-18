Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

No Big Brother Verão, a cadeira-quente aquece com o debate sobre se Afonso está ou não a jogar com Jéssica. Kina garante que sim e acaba em discussão com o paraquedista, que exige que ela pare de o interromper. A troca de acusações sobe de tom e Miranda intromete-se, dizendo que Kina devia ter mais educação por ser mãe. Exaltada, Kina levanta-se em direção a Catarina e dispara que tem filhos porque nunca abortou nenhum, deixando Afonso e Catarina em choque e sem palavras.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!