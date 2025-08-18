Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

No Big Brother Verão, Miranda perde a cabeça e discute com quase todos os colegas, mas sobretudo com Kina, depois do que a concorrente disse sobre os seus filhos na cadeira quente. O ambiente aquece e a tensão entre as duas aumenta ainda mais.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
