Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

No Big Brother Verão, a cadeira-quente volta a centrar-se na reaproximação entre Afonso e Jéssica. O concorrente explica em que contexto disse que ia brincar com a ex, mas Jéssica pede-lhe para parar com essas atitudes para evitar desconfortos. A concorrente reconhece que Miranda se irrita com a aproximação dos dois e por isso “coloca veneno”. No final, Jéssica reforça que quer desvincular-se do triângulo amoroso em que foi envolvida contra a sua vontade.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!