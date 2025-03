Caiu, mas levantou! Solange Tavares cai no Big Brother e momento já é viral!

Na casa do Big Brother, os concorrentes saltam à corda, mas Solange tem uma queda inédita que está a dar muito que falar e já viralizou nas redes sociais! Veja aqui o momento que todos falam...

A nova edição do Big Brother já começou e promete ser histórica, celebrando os 25 anos do reality show em Portugal. Na gala de estreia, apresentada por Cláudio Ramos, foram revelados os 20 concorrentes que vão viver na casa mais vigiada do país, cada um com a sua personalidade, histórias marcantes e estratégias para o jogo

