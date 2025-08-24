«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda

Na Gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda mostra-se revoltada com atitudes recentes de Viriato Quintela e parte a um ataque cerrado ao concorrente. Palavras menos bonitas e acusações são feitas em pleno direto, o que obriga Viriato a levantar a voz, e a tensão instala-se imediatamente na casa.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
