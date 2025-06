Caldo entornado entre Luís Gonçalves e Lisa Schincariol... e até há indiretas para Nuno Brito

No Big Brother, o Big convidou os concorrentes a fazerem parte do seu grupo de família no Whatsapp e todos tiveram de atribuir características aos colegas. Chegada a vez de Lisa Schincariol, a jovem desentendeu-se com Luís Gonçalves.

A concorrente disse que nunca vai passar «paninhos quentes» e compara-o a Nuno Brito: «Isto faz-me lembrar alguém que aqui passou...»

Luís Gonçalves começou a falar mais alto, Lisa sentou-se e o ex-fuzileiro não gostou: «Estás a sentar-te? És mesmo provocadora, és mesmo provocadorazinha, estás a revelar-te... mandas uma no cravo e outra na ferradura».

Recorde os nomeados da semana:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

