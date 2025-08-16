Cândido Pereira critica limites ultrapassados: «É tudo muito forçado»

No Última Hora do Big Brother Verão, os comentadores foram unânimes: a atitude de Afonso Leitão em relação a Kina foi exagerada e forçada. Candido Pereira remata «Quando vês que a pessoa está numa situação limite, é altura de parar». Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

