Caos e gritaria: Luís Gonçalves persegue Manuel Cavaco, que recusa a ouvi-lo: «Se não me ouves, não te vou ouvir»

No Big Brother, após a atribuição de todas as categorias, a Carolina mostra o seu desagrado ao Manuel Rodrigues acusando-o de ter sido falso na sua justificação. A Carolina não concorda com a categoria da “paz podre” porque o Manuel Rodrigues justificou que a concorrente cria guerras do nada, quando apenas dá a sua opinião. Ao mesmo tempo, o Luís discute com o Manuel Cavaco por este defender a Carolina. Como o Luís grita e interrompe repetidamente, o Cavaco tenta afastar-se com a Carina para conseguir fazer-se ouvir deixando o ex-militar ainda mais exaltado. O líder foge do Luís e canta pelo jardim para não o ouvir.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

