Caos na casa! Bárbara Parada confronta Débora Neves: «Tu gostas de ser coitadinha?»

Há 1h e 38min

No Diário do Big Brother, ainda com todos reunidos na sala, o BB pergunta se Ana combinou ou não nomeações. Ana responde imediatamente "não". Bruno e Tatiana afirmam que o António disse a frase "eu quero pôr a Vina na chapa". Ana diz que quem disse foi António, não ela. Bruno diz que estão a dar a entender que... Vina afirma que não a surpreende por este ser o registo de António na edição passada, mas por outro lado, sentia que eram próximos e enquanto pudesse iria sempre salvá-o. Bárbara não acredita, pois Vina também em tempos disse que salvava Noélia e depois acabou por não o fazer. Bárbara diz que todos têm telhados de vidro. Savate afirma ter ficado contente com a saída de António, porque já que ele combinou nomeações com Ana, seriam menos dois votos para Vina, mas já que ela acabou líder, ia dar ao mesmo. António até podia ter ficado mais uma semana, mas já que foi embora, pode ser que Ana ou André estejam nomeados e saiam para a semana. Afirma ainda que infelizmente aconteceu o que António previu, acabou por sair por estar novamente associado a uma narrativa com Ana e afirma “António, temos de ser duros”. Débora aproveita para agradecer a todos o facto de estar ali, achando que se calhar tem de agradecer também a Bruno. Se calhar entende que a nível de jogo, faz mais sentido a Bruno chegar à final com personalidades mais fáceis de lidar para ele, como pode ser o seu caso. André relembra Débora que Savate só protege Noélia. Débora admite que pode ser a mais leiga no jogo, mas mesmo assim acredita que a sua personalidade seja mais fácil de levar até ao final. Savate deixa bem explícito que viu ataques de concorrentes para com Débora e sentiu-se na obrigação de a defender, até porque ali quase todos têm aliados e Débora não tem. Débora volta a agradecer o apoio e Bárbara parece ficar incomodada. Diz que está a ficar chocada e pergunta diretamente a Débora “tu gostas de ser coitadinha?”. Érica diz que Débora é inocente e ingénua. Bárbara acredita que Bruno goste mesmo de Débora, contrariamente ao que André pensa, mas acha que há um aproveitamento de Débora, embora seja bom para ele e para ela. Débora diz que assim, todos se aproveitam um do outro. Bárbara compara a relação de Débora e Savate a um pai que vê a filha a sofrer de bullying e vai à escola defendê-la, mas a filha vê o pai a exagerar em algumas coisas e não diz nada. Bárbara acha que Débora devia ter uma opinião própria. Savate diz que Bárbara está a dar-lhe razão porque também está a apertar Débora. Bárbara só está a dar a sua opinião, só não gostava que falassem por si e ficasse a coitadinha sem opinião. Não vê Débora a ser constantemente atacada, mas Bruno admite que generalizou, afirmando que quem foi contra ela foi Vina, Érica, Ana Barbosa e António. Vina diz que teve uma situação com Débora. Débora diz que até parece que fica indiferente. Bárbara diz, por fim, que no final ganha um e não é fixe teres alguém a falar por ti.