Caos. «Parasitas»: CALE em ataque cerrado a Viriato

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confrontou os concorrentes com a discussão acesa ao jantar entre Afonso Leitão, Viriato Quintela e Bruna. No meio da troca de palavras, Jéssica ainda interveio, pedindo a Catarina Miranda que levasse o ex-namorado para o quarto, mas Afonso mostrou-se imparável. Questionada pela apresentadora sobre o que a levou a perder a calma, Bruna afirmou que valoriza muito as refeições e desabafou: «Se quiserem debater é fora da mesa». Acrescentou ainda que só queria jantar descansada. Viriato explicou que Afonso fez insinuações acusatórias e acusou-o de infantilidade. Já Afonso contrapôs, dizendo que se tratou de um debate e que não faz pausas só porque está à mesa. O concorrente foi mais longe, acusando Viriato de sempre ter vestido “as calças” de Bruno de Carvalho. A confusão aumentou e Afonso rematou que sempre tentaram separá-lo de Catarina Miranda.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

