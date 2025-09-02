Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

No Big Brother Verão, o Última Hora começou em alta tensão com uma discussão que rapidamente incendiou os ânimos. Tudo começou com um simples episódio envolvendo um gelado, onde Miranda e Afonso fizeram uma pequena 'placagem' a Viriato. O episódio deu origem a troca de palavras acesas, com Catarina Miranda e Afonso Leitão a confrontarem Viriato. Bruna não ficou de fora e levantou a voz, indignada por Afonso não a deixar falar. No auge da discussão, atirou-lhe em direto: acusou-o de ser “criança”, e o caos instalou-se com ninguém a conseguir entender-se.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

