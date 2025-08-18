Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, ainda nos bastidores da gala, Miranda e Kina entram num bate-boca aceso após a exibição da VT onde Kina disse não ter paciência para “estes filhos da p***”. Afonso comenta que vai dar a antena que Kina procura e a concorrente questiona se está a ser ameaçada. Kina justifica que foi apenas uma expressão e que não deve satisfações. Em tom irónico, Afonso afirma que o público viu a sua boa educação, o que irrita Kina e faz a discussão escalar novamente.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

