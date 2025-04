No Big Brother 2025, Solange Tavares e Érica Reis têm oportunidade de por tudo em pratos limpos num almoço a dois, em que podem debater tudo o que as faz divergir, frente a frente.

A luso-americana confesosu que, em todos os desentendimentos que teve com a colega, a única coisa que se arrepende é misturar o inglês com o português, pois é uma língua que Solange não domina, o que não fica justo no que toca a argumentação.



