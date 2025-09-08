«Cara da edição»? Catarina Miranda quer ser lembrada como a protagonista do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda revelou como gostaria de ser recordada após o final do programa. A concorrente afirmou ser «a cara da edição», descreveu-se como uma concorrente «completa» e destacou que, desta vez, conseguiu mostrar também o seu lado mais sentimental, graças a Afonso Leitão. No entanto, os restantes colegas não partilharam da mesma opinião e rejeitaram a ideia de Miranda ser o rosto da edição.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!