Solange Tavares já está a dar que falar entre os concorrentes do Big Brother. Recentemente, Tiago Rodrigues, um dos colegas da casa, comentou a expressão facial da colega, afirmando: «Fico com medo…». A frase foi proferida em um momento de conversa, onde Tiago partilhou a sua inquietação com a "cara trancada" de Solange, que tem gerado especulação e controvérsia dentro da casa.