Caras coladas e insultos sérios: Catarina Miranda e Jéssica Vieira protagonizam uma das discussões mais fortes desta edição

No Big Brother Verão, o almoço rapidamente se transformou num campo de batalha quando Catarina Miranda e Jéssica começaram a trocar acusações à mesa. Entre bocas afiadas e indiretas sobre ex-namorados, o nome de Afonso Leitão veio ao de cima e incendiou o ambiente. As duas concorrentes perderam a paciência, levantando o tom de voz com trocas de acusações e insultos. De caras coladas, protagonizaram um confronto intenso, em que voaram palavras como “porca” e outras ofensas graves. O ambiente ficou irrespirável e os colegas mal conseguiam conter o choque perante a tensão extrema.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

