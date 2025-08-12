Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda

No Big Brother Verão, metaforicamente, Catarina fala do cabelo de Viriato e o ator não perdoa. «Vais ficar careca»
Na noite desta segunda-feira, Bruno de Carvalho foi expulso pelo Big Brother depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão. Desde então, os ânimos estão ao rubro.
Ontem ficaram ainda quatro concorrentes nomeados.
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
