Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda

No Big Brother Verão, metaforicamente, Catarina fala do cabelo de Viriato e o ator não perdoa. «Vais ficar careca»

Na noite desta segunda-feira, Bruno de Carvalho foi expulso pelo Big Brother depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão. Desde então, os ânimos estão ao rubro.

Ontem ficaram ainda quatro concorrentes nomeados. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!